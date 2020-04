Horehronie hlása o prevencii proti koronavírusu v rómskych komunitách

Šumiac/Brezno 10. apríla (TASR) – Horehronská dedina Šumiac prešla úspešne testovaním na ochorenie COVID-19. Výsledky miestnej marginalizovanej skupiny obyvateľstva sú negatívne. Konštatuje to na sociálnej sieti podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.



"Testom však opatrenia nesmú končiť. Dôležitá je prevencia, preto sme obci odovzdali ochranné a dezinfekčné prostriedky pre komunitných pracovníkov v prvej línii. Starostka Šumiaca od vypuknutia krízy svojpomocne zabezpečila rúška všetkým ohrozeným obyvateľom. V miestnej rómskej osade je zabezpečený prístup k vode a neúnavne obyvateľom vysvetľujú potrebu hygieny, ako i správne nosenie ochranných pomôcok," zdôraznil O. Lunter a vyjadril presvedčenie, že obyvatelia BBSK to spoločne zvládnu.



"Máme za sebou tri týždne intenzívneho boja s novým koronavírusom a, žiaľ, niekoľko ďalších nás pravdepodobne ešte čaká. Za tento čas sme zaviedli mnoho preventívnych opatrení, viaceré z nich nad rámec celoštátnych," dodal podpredseda BBSK.



Príslušníci rómskej komunity sú v centre pozornosti aj v metropole Horehronia. Tvoria približne desať percent populácie v meste Brezno.



"Problém, ktorý sa u marginalizovaných komunít často opakuje, je zhromažďovanie sa na verejných priestranstvách, čo môže uľahčiť šírenie nového koronavírusu," konštatoval náčelník mestskej polície Július Štulajter.



Breznianska samospráva preto špeciálne pre nich vydala a rozdistribuovala letáky s informáciami o rizikách nákazy ochorenia COVID-19, o hygienických a iných preventívnych opatreniach, ktoré môžu pomôcť predísť nákaze. Zároveň do lokalít s najväčšou koncentráciou osôb z tejto komunity už pred časom umiestnila nádrže s pitnou vodou.



Podľa Štulajtera hoci práca členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorou disponuje aj Brezno, spočíva predovšetkým v predchádzaní konfliktov medzi minoritnou a majoritnou časťou obyvateľstva, venujú sa tiež kontrole dodržiavania opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečného ochorenia. Nedisciplinovaných ľudí upozorňujú na nosenie ochranných prostriedkov a dodržiavanie hygienických opatrení. Dôležitú úlohu zohráva i znalosť rómskeho jazyka, vďaka ktorej dokážu tlmočiť aktuálne nariadenia vlády a hygienikov.