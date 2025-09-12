< sekcia Regióny
Horehronské múzeum oslávi 65. výročie vzniku výstavou Klenotnica múzea
Jubilujúce múzeum pamätá na priateľov histórie s novou alternatívou stálej historickej expozície i bohatou akvizičnou snahou v oblasti výtvarných zbierok.
Autor TASR
Brezno 12. septembra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne sprístupní v piatok výstavu Klenotnica múzea, ktorú pripravilo pri príležitosti 65. výročia svojho založenia. Návštevníci uvidia výtvarné zbierky, ktoré si v priebehu desaťročí našli svoje trvalé miesto v zbierkovom fonde. Predstaví diela známych autorov ako Benka, Palugyay či Alexy. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Horehronské múzeum určite nespadá do predstáv o tradičnej usadlej inštitúcii, v ktorej sa zastavil čas. Práve naopak, svojou ponukou výstav a ostatných výchovno-vzdelávacích aktivít sa plne prispôsobilo súčasným trendom a požiadavkám moderného návštevníka kultúrnej inštitúcie. Dôkazom toho sú napríklad Tajuplné bytosti, zážitkové podujatie sprítomňujúce návštevníkom takmer zabudnutý svet stredoeurópskej mystiky a mágie. Už niekoľko sezón pútavou a zároveň atraktívnou formou úspešne kombinuje tradičné rozprávanie s modernými technológiami,“ konštatoval kurátor výstavy Ľubomír Bagačka.
Jubilujúce múzeum pamätá na priateľov histórie s novou alternatívou stálej historickej expozície i bohatou akvizičnou snahou v oblasti výtvarných zbierok. Dôkazom, že je nedeliteľnou súčasťou kultúry nielen horehronského regiónu, je aj množstvo ocenení z rúk zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja, miestnej samosprávy a iných kultúrnych, vedeckých a spoločenských inštitúcií, s ktorými roky spolupracuje.
„Svoje výročie oslávi Horehronské múzeum sprístupnením výtvarných zbierok, ktoré si v priebehu desaťročí našli svoje trvalé miesto v jeho zbierkovom fonde. Okrem diel autorov zvučných mien nezabudne ani na kvalitnú a hodnotnú tvorbu domácich výtvarníkov. Návštevník tak bude mať možnosť pokochať sa olejmi, kresbami, rytinami či plastikami rozličných žánrov, tém, výtvarných techník a období,“ dodal Bagačka. Výstava potrvá do 2. novembra.
