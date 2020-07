Horehronské múzeum otvára rozprávkovú výstavu

Brezno 3. júla (TASR) – Horehronské múzeum v Brezne dnes otvára výstavu Rozprávka v múzeu – múzeum v rozprávke. Potrvá do 26. augusta a je určená nielen deťom, ale aj skôr narodeným, aby si zaspomínali a zabavili sa pri spoznávaní sveta, kde dobro víťazí nad zlom. Čaká na nich viac než desiatka príbehov.



„Rozprávkové knihy sú neoddeliteľnou súčasťou detského sveta. Keďže doba napreduje, mnohé staršie vydania kníh upadajú do zabudnutia a s nimi aj predmety, o ktorých sa v nich rozpráva. Preto sme sa rozhodli takouto formou priblížiť deťom vybrané predmety zo zbierkových fondov múzea a zároveň umožniť rodičom zaspomínať si s rozprávkou na pekné chvíle z detstva. Každá z výstavných miestností je interaktívna, preto si návštevník odnesie so sebou viac než len zážitok," priblížila TASR Martina Ťažká, kurátor-kustód Horehronského múzea.



Okrem toho môžu návštevníci v rozprávkovom prostredí múzea pobudnúť pri prelistovaní a čítaní ďalších dobrodružstiev, obdivovať ilustrácie známych i menej známych príbehov, alebo sa stať ich rozprávačom.