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Horehronské múzeum otvára výstavu o histórii školstva v Brezne
Výstava obsahuje interaktívne a hravé prvky, je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, školským kolektívom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu školstva a vzdelávania v Brezne.
Autor TASR
Brezno 10. novembra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne v utorok otvára novú výstavu, ktorá návštevníkov prevedie fascinujúcou históriou vzdelávania a školstva v tomto regióne. Výstava pod názvom Od griflíka po tablet potrvá do konca januára budúceho roka. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Vďaka dobovým zbierkovým predmetom sa návštevníci prenesú takmer sto rokov do minulosti a nahliadnu do podoby niekdajšej školskej triedy. Prostredníctvom obrazovo-textových materiálov a trojrozmerných exponátov spoznajú vývoj vzdelávania od prvých starovekých škôl, cez stredoveké kláštory, kníhtlač a školské reformy až po súčasné vzdelávacie postupy využívajúce moderné technológie. Záver výstavy priblíži aj školské prostredie ako obľúbenú tému filmovej a seriálovej tvorby,“ konštatovala Škorváneková.
Výstava obsahuje interaktívne a hravé prvky, je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, školským kolektívom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu školstva a vzdelávania v Brezne.
„Vďaka dobovým zbierkovým predmetom sa návštevníci prenesú takmer sto rokov do minulosti a nahliadnu do podoby niekdajšej školskej triedy. Prostredníctvom obrazovo-textových materiálov a trojrozmerných exponátov spoznajú vývoj vzdelávania od prvých starovekých škôl, cez stredoveké kláštory, kníhtlač a školské reformy až po súčasné vzdelávacie postupy využívajúce moderné technológie. Záver výstavy priblíži aj školské prostredie ako obľúbenú tému filmovej a seriálovej tvorby,“ konštatovala Škorváneková.
Výstava obsahuje interaktívne a hravé prvky, je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, školským kolektívom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu školstva a vzdelávania v Brezne.