Horehronské múzeum predstaví tradičné fašiangové masky

Brezno 16. februára (TASR) - Tradičné fašiangové masky na Horehroní predstaví edukačno-tvorivé podujatie pod názvom Fašiangy, Turíce..., ktoré sa uskutoční 17. februára o 16.00 h v Horehronskom múzeu v Brezne. TASR o tom informovala kurátorka múzea Martina Ťažká.



"Návštevníci si budú môcť vyrobiť aj jednoduché papierové fašiangové masky a škrabošky na základe predlohy. Pri ich dotvorení však budú musieť použiť svojou tvorivosť a kreativitu," dodala Ťažká.



O deň neskôr, 18. februára, Horehronské múzeum ponúkne pokračovanie zážitkového podujatia Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí, kde predstaví bytosti v podobe figurín či pútavú inštaláciu z etnografického zbierkového fondu doplnenú svetelnou a audiotechnikou.



"Pokračujeme jarným cyklom počas sobôt až do 18. marca. Nezabudli sme ani na školy, pre ktoré sú rezervované termíny v pracovné dni od 21. februára do 17. marca. Počas jarných prázdnin budú mimoriadne termíny," konštatovala Ťažká.



Návštevníci sa dozvedia aj to, že tajuplné bytosti existovali v minulosti v predstavách ľudí ako možná súčasť života. Vyskytovali sa za istých okolností, v určitom čase a mieste. Kto mohol, tak sa im snažil vyhýbať. Konkrétne udalosti zostali zachované prostredníctvom zozbieraných a spísaných poverových rozprávaní.