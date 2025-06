Bábiky či vláčiky: Horehronské múzeum priblíži krásu starých hračiek

Brezno 9. júna (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo výstavu z ojedinelej zbierky historických hračiek súkromného zberateľa Štefana Škorupu doplnenú o exponáty z fondu múzea. Výstavu Príbeh hračiek sprístupní v utorok (10. 6.) a návštevníci na nej uvidia, s čím sa deti hrali v období druhej polovice 19. storočia až do medzivojnového obdobia. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.



„Domčeky pre bábiky, vláčiky, autíčka, plyšové zvieratká, bábiky, to všetko čaká na návštevníkov a je pripravené im porozprávať svoj príbeh. Výstava je rozdelená na tri časti, jedna je venovaná zbierke Štefana Škorupu, druhá hračkám zo zbierok múzea a treťou časťou je miestnosť s interaktívnymi prvkami, kde si deti môžu preveriť svoju hravosť a šikovnosť. Na výstavu nadväzujú interaktívne a zážitkové podujatia O čom hračky rozprávajú a Pexesiáda, tvorivé dielne Človeče, človeče a Moja bábika, ako i prednáška Čo nám hračky rozprávajú,“ priblížila Škorváneková. Výstava potrvá do konca augusta.



Horehronské múzeum počas letnej sezóny až do septembra zároveň pozýva na komentované prehliadky literárnej expozície každú párnu stredu o 16.00 h do priestorov evanjelickej fary. Hlavnou témou je literatúra a 15 literárnych osobností pôsobiacich na území Brezna na čele s Martinom Rázusom. Literárne stredy po prvý raz odštartujú 11. júna.



„Brezno a jeho okolie je rodiskom a v doterajších etapách svojho vývinu bolo pôsobiskom viacerých významných osobností z oblasti literatúry. Literárny život Brezna výraznou mierou participoval na spoločenskom a kultúrnom živote obyvateľov a prispel k tomu, že sa nezmazateľne zapísalo do celoslovenského literárneho povedomia. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo má dnes Horehronské múzeum v správe expozíciu Literárne Brezno - Martin Rázus a ďalšie osobnosti mesta,“ konštatovala Škorváneková.



Návštevníci sa dozvedia aj to, prečo bolo pre Rázusa osudným číslo osem, kto sa považuje za najvýznamnejšieho rodáka Brezna alebo kto sprevádzal Boženu Němcovú po jej potulkách po Horehroní.