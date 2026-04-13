Horehronské múzeum pripravuje tvorivú dielňu k výstave Klenoty morí
Počas tvorivej dielne sa účastníci ponoria do pokojnej tvorby maľovania mandál akrylovými farbami na maliarske plátno.
Autor TASR
Brezno 13. apríla (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravuje tvorivú dielňu Ulito-mandala, ktorá je sprievodným podujatím k aktuálnej výstave Klenoty morí. Návštevníkom 19. apríla o 15.00 h ponúka možnosť ponoriť sa do sveta farieb, tvarov a morských inšpirácií a tvoriť diela, ktoré si odnesú domov. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Počas tvorivej dielne sa účastníci ponoria do pokojnej tvorby maľovania mandál akrylovými farbami na maliarske plátno. Podujatie je inšpirované morskými ulitami, vlnami a koralmi, ktoré sú prezentované na výstave Klenoty morí. Vytvárané kompozície budú symbolizovať harmóniu, rovnováhu a prirodzený rytmus prírody. Prostredníctvom farieb, tvarov a opakujúcich sa vzorov si účastníci vyskúšajú techniku, ktorá podporuje sústredenie, kreativitu a vnútorný pokoj,“ priblížila Škorváneková.
„Počas tvorivej dielne sa účastníci ponoria do pokojnej tvorby maľovania mandál akrylovými farbami na maliarske plátno. Podujatie je inšpirované morskými ulitami, vlnami a koralmi, ktoré sú prezentované na výstave Klenoty morí. Vytvárané kompozície budú symbolizovať harmóniu, rovnováhu a prirodzený rytmus prírody. Prostredníctvom farieb, tvarov a opakujúcich sa vzorov si účastníci vyskúšajú techniku, ktorá podporuje sústredenie, kreativitu a vnútorný pokoj,“ priblížila Škorváneková.