Horehronské múzeum pripravuje výstavy o včelárstve i bonsajoch

Brezno 14. februára (TASR) – Hoci je Horehronské múzeum v Brezne pre pandemickú situáciu nového koronavírusu stále zatvorené, neznamená to, že sa v ňom nič nedeje. Podľa riaditeľky múzea Ivice Krištofovej zamestnanci sa venujú odborným činnostiam, ktoré verejnosť síce nevníma ani za iných okolností, no múzeum robia tým, čím je.



"Spracovávame zbierkové predmety v online katalogizačnom module, čo znamená vytvorenie štruktúrovaného popisu predmetu, vytvorenie jeho obrazového záznamu, spracovanie fotodokumentácie, a podobne. Sú to činnosti, ktoré máme predpísané každoročne ako merateľný ukazovateľ a podľa ktorých sme hodnotení. Naďalej sa venujeme uloženiu zbierok v náhradnom depozitári, pričom predmety musia byť umiestnené podľa istého systému a poriadku, aby sme ich podľa číselných kódov vedeli bez problémov nájsť," informuje Brezňanov vedenie múzea na webe.



Podľa Krištofovej začiatok roka mali náročný. Finalizovali zostavovanie ročných plánov, vyhodnotenie činností, spracovávanie ročnej účtovnej uzávierky, rozborov hospodárenia a pripravovali žiadosti do grantových programov Fondu na podporu umenia.



Horehronské múzeum, ktoré vlani oslávilo 60. výročie, ponúka online prehliadky, pribudnú tiež ďalšie aktivity. Kontakt s verejnosťou múzejníci nestratili, práve naopak. Na youtube a prostredníctvom facebooku ponúkajú online prehliadku historickej a literárnej expozície.



"Pripravujeme výstavu o včelárstve so zaujímavými sprievodnými podujatiami, o bonsajoch, ktorá sa pred niekoľkými rokmi tešila veľkej pozornosti, isto verejnosť zaujme i výstava o vedeckej hračke," dodala Krištofová.