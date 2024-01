Horehronské múzeum začalo rok výstavou venovanou Bystrianskej jaskyni

Brezno 19. januára (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne začalo nový rok výstavou venovanou Bystrianskej jaskyni a 100. výročiu jej objavenia. Mapuje históriu najväčšej jaskyne na Horehroní a dotvárajú ju trojrozmerné predmety používané počas prieskumov jaskyniarmi. Interaktívna časť výstavy sa zameriava na jej "obyvateľov" - netopierov, ktorých návštevníci bližšie spoznajú pri riešení rébusov a úloh. TASR o tom informovala Martina Ťažká z múzea.



"História Bystrianskej jaskyne sa datuje od roku 1923. O otvore do takzvanej starej jaskyne vedeli miestni obyvatelia už oddávna. Písomné pramene pochádzajúce z roku 1791 hovoria o 'strácajúcom sa potoku' pri obci Mýto, ktorého voda sa na povrchu zeme objavovala vo Valaskej, kde poháňala tri mlynské kolesá. Oficiálny prieskum jaskyne sa však začal realizovať až v roku 1923, keď sa ako prví do podzemia odvážili vstúpiť Jozef Kováčik a Ernest Laubert. Známu priepasť Peklo objavili o tri roky neskôr, v roku 1926," priblížila Ťažká.



Počas druhej svetovej vojny jaskyňa poskytovala úkryt partizánom i obyvateľom. Jej prieskum a čiastočné sprístupňovanie prebiehal niekoľko desiatok rokov až do roku 1968, keď bola Bystrianska jaskyňa otvorená pre verejnosť v dnešnej podobe v dĺžke 580 metrov.



Výstavu, ktorá potrvá do 4. februára, pripravili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, Správa slovenských jaskýň a Speleo Brezno. Život a zvuky jaskyne môžu návštevníci spoznať aj počas zážitkového podujatia pod názvom So svetlom do jaskyne 28. a 30. januára.