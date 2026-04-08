HOREL BYT: Policajti v obci Želovce zachránili dvoch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zasahujúci členovia PZ sa nadýchali splodín horenia a ich stav si vyžiadal dočasnú zdravotnú starostlivosť.

Autor TASR
Veľký Krtíš 8. apríla (TASR) - Z horiaceho bytu v obci Želovce v okrese Veľký Krtíš zachránili policajti v stredu dvoch ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Spresnila, že zasahujúci členovia PZ sa nadýchali splodín horenia a ich stav si vyžiadal dočasnú zdravotnú starostlivosť.

Ako ďalej uviedla, hliadku privolali k požiaru bytu. Policajti po príchode na miesto vstúpili do hustým dymom zaplneného priestoru, kde sa mali nachádzať dve osoby. Zo zadymeného priestoru ich dostali von do bezpečia. „Bližšie informácie k príčinám a okolnostiam vzniku požiaru v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ podotkla hovorkyňa.
