HOREL MLADÝ LES: V Oravskej Polhore zasahovali hasiči

Snímka požiaru. Foto: Facebook: Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Oravská Polhora 3. mája (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči zasahovali v sobotu (2. 5.) popoludní pri požiari lesa v katastri obce Oravská Polhora (okres Námestovo). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 80.000 eur.

Hasičom bol požiar ohlásený o 14.15 h a na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Námestove, Liptovskom Mikuláši, zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z Oravskej Polhory, Rabče, Rabčíc, Sihelného a Zubrohlavy.

Prieskumom bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý mladý les s rozlohou osem hektárov. Voda bola na požiarisko zabezpečená pomocou kyvadlovej dopravy. Požiar sa podarilo lokalizovať ôsmimi D prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Požiarisko bolo priebežne monitorované dronom s termovíziou,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľovi lesa priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
