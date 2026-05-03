< sekcia Regióny
HOREL MLADÝ LES: V Oravskej Polhore zasahovali hasiči
Následkom požiaru vznikla majiteľovi lesa priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oravská Polhora 3. mája (TASR) - Profesionálni a dobrovoľní hasiči zasahovali v sobotu (2. 5.) popoludní pri požiari lesa v katastri obce Oravská Polhora (okres Námestovo). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 80.000 eur.
Hasičom bol požiar ohlásený o 14.15 h a na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Námestove, Liptovskom Mikuláši, zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z Oravskej Polhory, Rabče, Rabčíc, Sihelného a Zubrohlavy.
„Prieskumom bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý mladý les s rozlohou osem hektárov. Voda bola na požiarisko zabezpečená pomocou kyvadlovej dopravy. Požiar sa podarilo lokalizovať ôsmimi D prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Požiarisko bolo priebežne monitorované dronom s termovíziou,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľovi lesa priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
Hasičom bol požiar ohlásený o 14.15 h a na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Námestove, Liptovskom Mikuláši, zo žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z Oravskej Polhory, Rabče, Rabčíc, Sihelného a Zubrohlavy.
„Prieskumom bolo zistené, že požiarom je zasiahnutý mladý les s rozlohou osem hektárov. Voda bola na požiarisko zabezpečená pomocou kyvadlovej dopravy. Požiar sa podarilo lokalizovať ôsmimi D prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami. Požiarisko bolo priebežne monitorované dronom s termovíziou,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľovi lesa priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.