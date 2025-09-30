Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR DOMU v Slovenskom Grobe: Škody sú v tisícoch

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Na Chorvátskej ulici v obci Slovenský Grob horel v pondelok (29. 9.) rodinný dom. Príčinou vzniku požiaru bolo nedbalostné konanie. Majiteľom vznikla predbežná škoda 15.000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

Požiarom bola zasiahnutá strecha a prístavba rodinného domu. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom troch prúdov vody a súbežne s hasebnými prácami rozoberali strešnú konštrukciu. Hasiči následne prostredníctvom termokamery vyhľadávali skryté ohniská požiaru, ktoré postupne dohášali,“ priblížil HaZZ.

Na mieste zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Senci a Pezinku a aj štyria členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Pezinok s jedným kusom hasičskej techniky.

