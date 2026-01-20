< sekcia Regióny
HOREL TRAKTOR: Hasiči zasahovali na družstve v Slovenskom Pravne
Autor TASR
Slovenské Pravno 20. januára (TASR) - Zásah profesionálnych i dobrovoľných hasičov si v pondelok (19. 1.) popoludní vyžiadal požiar pracovného stroja na družstve v Slovenskom Pravne (okres Turčianske Teplice). Príčinu jeho vzniku zisťujú. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
Požiar likvidovalo sedem príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach a hasičskej stanice v Martine s tromi kusmi techniky, ako i členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Slovenské Pravno.
„Traktor bol po príchode hasičov celý v plameňoch a nachádzal sa v sklade krmovín. Členovia DHZO Slovenské Pravno hasili požiar jedným C prúdom,“ uviedla Pohanková Zahatlanová.
Príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch podľa nej hasili traktor vysokotlakovým prúdom. „Stroj vytiahli z haly na otvorené priestranstvo. V sklade dohášali skryté ohniská a priestory skontrolovali pomocou termokamery,“ doplnila s tým, že príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody sú v štádiu zisťovania.
