< sekcia Regióny
HORELA CHATA V NIŽNEJ BOCI: Požiar ju zachvátil v ranných hodinách
Na mieste zasahovalo 20 hasičov z Hasičskej stanice v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši a z dobrovoľných hasičských zborov obcí Nižná Boca a Malužiná.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nižná Boca 17. septembra (TASR) - Hasiči v stredu v skorých ranných hodinách zasahovali pri požiari chaty v obci Nižná Boca v okrese Liptovský Mikuláš. Prieskumom sa zistilo, že išlo o požiar chaty v treťom štádiu horenia a v budove sa nikto nenachádzal. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch štyrmi C prúdmi. Vodu čerpali z blízkeho potoka. Zároveň ochladzovali približne štyri metre vzdialenú vedľajšiu chatu, čím zabránili rozšíreniu požiaru na ďalšie objekty,“ priblížili zásah hasiči.
Na mieste zasahovalo 20 hasičov z Hasičskej stanice v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši a z dobrovoľných hasičských zborov obcí Nižná Boca a Malužiná. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška vzniknutej škody je v štádiu zisťovania,“ dodali z HaZZ.
„Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch štyrmi C prúdmi. Vodu čerpali z blízkeho potoka. Zároveň ochladzovali približne štyri metre vzdialenú vedľajšiu chatu, čím zabránili rozšíreniu požiaru na ďalšie objekty,“ priblížili zásah hasiči.
Na mieste zasahovalo 20 hasičov z Hasičskej stanice v Liptovskom Hrádku a Liptovskom Mikuláši a z dobrovoľných hasičských zborov obcí Nižná Boca a Malužiná. „Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru, ako aj výška vzniknutej škody je v štádiu zisťovania,“ dodali z HaZZ.