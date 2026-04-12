Nedela 12. apríl 2026
HORELA STRECHA DOMU v Žabokrekoch, zisťujú príčinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Martine a členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Žabokreky, Košťany nad Turcom, Sučany a Martin-Priekopa.

Autor TASR
Žabokreky 12. apríla (TASR) - Požiar strechy rodinného domu likvidovali hasiči v sobotu (11. 4.) večer v Žabokrekoch (okres Martin). Následkom požiaru vznikla majiteľovi domu priama materiálna škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 15.000 eur. Príčiny vzniku udalosti zisťujú. Informovalo o tom v nedeľu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

„Hasiči požiar zlikvidovali dvomi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie strechy,“ uviedol HaZZ s tým, že pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Martine a členovia dobrovoľného hasičského zboru obcí Žabokreky, Košťany nad Turcom, Sučany a Martin-Priekopa.
