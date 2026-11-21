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HORELO AUTO: Po náraze sa zranili dve osoby
Rozsah ich zranení zatiaľ podľa polície nie je známy.
Autor TASR
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Vyšné Remety 21. novembra (TASR) - K vážnej dopravnej nehode došlo v sobotu krátko popoludní v katastri obce Vyšné Remety v okrese Sobrance. Osobné motorové vozidlo z doposiaľ nezistených príčin zišlo z cesty, narazilo do stromu a následne začalo horieť. „Pri nehode sa zranili dve osoby,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Jednu zo zranených osôb transportovali leteckí záchranári do nemocnice v Košiciach, druhú previezla posádka sanitky do nemocnice v Michalovciach. Rozsah ich zranení zatiaľ podľa polície nie je známy.
Policajti miesto po nehode dočasne uzavreli v oboch smeroch. Aktuálne je už cesta plne prejazdná bez obmedzenia.
Jednu zo zranených osôb transportovali leteckí záchranári do nemocnice v Košiciach, druhú previezla posádka sanitky do nemocnice v Michalovciach. Rozsah ich zranení zatiaľ podľa polície nie je známy.
Policajti miesto po nehode dočasne uzavreli v oboch smeroch. Aktuálne je už cesta plne prejazdná bez obmedzenia.