HORELO AUTO: Požiar lokalizovali v garáži nákupného centra

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Požiar sa podarilo lokalizovať, následne sa hasiči venovali odvetrávaniu garáže.

Autor TASR
Trnava 13. septembra (TASR) - Hasiči riešili v sobotu po 8.00 h požiar osobného auta, ktorý a stal v priestoroch garáže nákupného centra v Trnave. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Ako uviedol, na mieste zasahovali trnavskí hasiči s niekoľkými kusmi hasičskej techniky. Požiar sa podarilo lokalizovať, následne sa hasiči venovali odvetrávaniu garáže.

