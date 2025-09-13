< sekcia Regióny
HORELO AUTO: Požiar lokalizovali v garáži nákupného centra
Požiar sa podarilo lokalizovať, následne sa hasiči venovali odvetrávaniu garáže.
Autor TASR
Trnava 13. septembra (TASR) - Hasiči riešili v sobotu po 8.00 h požiar osobného auta, ktorý a stal v priestoroch garáže nákupného centra v Trnave. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Ako uviedol, na mieste zasahovali trnavskí hasiči s niekoľkými kusmi hasičskej techniky. Požiar sa podarilo lokalizovať, následne sa hasiči venovali odvetrávaniu garáže.
