HORÍ BYTOVKA: V Lemešanoch zasahujú hasiči
Na mieste požiaru zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Lemešany 18. februára (TASR) - V Lemešanoch (okres Prešov) horí bytový dom. Zasahujú tam hasiči. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
