Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. február 2026Meniny má Jaromír
< sekcia Regióny

HORÍ BYTOVKA: V Lemešanoch zasahujú hasiči

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Na mieste požiaru zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Lemešany 18. februára (TASR) - V Lemešanoch (okres Prešov) horí bytový dom. Zasahujú tam hasiči. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Na mieste požiaru zasahuje deväť hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky, priblížili.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 18. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

KOMENTÁR J. HRABKA: Novela zlá a horšia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo