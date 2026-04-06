< sekcia Regióny
HORÍ LESNÁ ŠKÔLKA: Žilinskí hasiči zasahujú v nedostupnom teréne
Autor TASR,aktualizované
Žilina 6. apríla (TASR) - V žilinskej mestskej časti Zádubnie začala v pondelok horieť lesná škôlka v nedostupnom teréne. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahuje 21 príslušníkov HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline a Kysuckom Novom Meste s deviatimi kusmi hasičskej techniky.
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že požiarom je zasiahnutá plocha približne 500 x 500 metrov. „Hasiči zasahujú tromi C prúdmi, dvomi vysokotlakovými prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami,“ dodali z HaZZ.
