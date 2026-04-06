HORÍ LESNÁ ŠKÔLKA: Žilinskí hasiči zasahujú v nedostupnom teréne

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
,aktualizované 
Žilina 6. apríla (TASR) - V žilinskej mestskej časti Zádubnie začala v pondelok horieť lesná škôlka v nedostupnom teréne. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Na mieste zasahuje 21 príslušníkov HaZZ z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiline a Kysuckom Novom Meste s deviatimi kusmi hasičskej techniky.

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že požiarom je zasiahnutá plocha približne 500 x 500 metrov. „Hasiči zasahujú tromi C prúdmi, dvomi vysokotlakovými prúdmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami,“ dodali z HaZZ.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Veľká noc prinesie veľa slnka

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi

Kaliňák vyzdvihol spoluprácu Slovenska a Česka v oblasti bezpečnosti

Babiš požiadal SR ukončiť stav ropnej núdze