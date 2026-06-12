Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. jún 2026Meniny má Zlatko
< sekcia Regióny

HORÍ NÁKLADNÉ AUTO: Diaľnicu D1 uzavreli na 103,5 kilometri

.
Policajná fotka. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Diaľnica D1 je v smere na Žilinu uzavretá.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nové Mesto nad Váhom 12. júna (TASR) - Diaľnica D1 je na 103,5 kilometri v smere na Žilinu uzavretá. Dôvodom je požiar nákladného motorového vozidla. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a polície. Vodiči musia počítať so zdržaním. Polícia ich žiada o rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.
.

Neprehliadnite

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

VÁŽNA NEHODA NA D1: Cesta pri Liptovskom Mikuláši je už prejazdná