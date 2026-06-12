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HORÍ NÁKLADNÉ AUTO: Diaľnicu D1 uzavreli na 103,5 kilometri
Diaľnica D1 je v smere na Žilinu uzavretá.
Autor TASR,aktualizované
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Nové Mesto nad Váhom 12. júna (TASR) - Diaľnica D1 je na 103,5 kilometri v smere na Žilinu uzavretá. Dôvodom je požiar nákladného motorového vozidla. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a polície. Vodiči musia počítať so zdržaním. Polícia ich žiada o rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.
Na mieste zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a polície. Vodiči musia počítať so zdržaním. Polícia ich žiada o rešpektovanie jej pokynov a zvýšenú opatrnosť.