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HORÍ POLE: Neďaleko kúpaliska Margita-Ilona zasahujú hasiči

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa predbežných informácií sa porast na poli mal chytiť od kombajnu.

Autor TASR
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Levice 26. júna (TASR) - Neďaleko Levíc vypukol požiar. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková, polícia prijala oznámenie o požiari poľa neďaleko kúpaliska Margita-Ilona.

Na mieste zasahujú hasiči. Podľa predbežných informácií sa porast na poli mal chytiť od kombajnu. „Na miesto bol vyslaný odborník, ktorý zistí presnú príčinu vzniku požiaru,“ povedala Šinková.
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