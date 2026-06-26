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HORÍ POLE: Neďaleko kúpaliska Margita-Ilona zasahujú hasiči
Podľa predbežných informácií sa porast na poli mal chytiť od kombajnu.
Autor TASR
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Levice 26. júna (TASR) - Neďaleko Levíc vypukol požiar. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Jana Šinková, polícia prijala oznámenie o požiari poľa neďaleko kúpaliska Margita-Ilona.
Na mieste zasahujú hasiči. Podľa predbežných informácií sa porast na poli mal chytiť od kombajnu. „Na miesto bol vyslaný odborník, ktorý zistí presnú príčinu vzniku požiaru,“ povedala Šinková.
Na mieste zasahujú hasiči. Podľa predbežných informácií sa porast na poli mal chytiť od kombajnu. „Na miesto bol vyslaný odborník, ktorý zistí presnú príčinu vzniku požiaru,“ povedala Šinková.