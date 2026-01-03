< sekcia Regióny
HORÍ RODINNÝ DOM: Hasiči zasahujú v Hostoviciach v okrese Snina
Riaditeľstvo informovalo, že na mieste zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky.
Autor TASR
Hostovice 3. januára (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu v obci Hostovice v okrese Snina. TASR o tom v sobotu ráno informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
„Na mieste zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky,“ uviedol. Ide o hasičov zo Sniny, Medzilaboriec, Záchrannej brigády HaZZ Humenné aj dobrovoľných hasičov z Papína.
