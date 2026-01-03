Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
< sekcia Regióny

HORÍ RODINNÝ DOM: Hasiči zasahujú v Hostoviciach v okrese Snina

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Riaditeľstvo informovalo, že na mieste zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
Hostovice 3. januára (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu v obci Hostovice v okrese Snina. TASR o tom v sobotu ráno informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Na mieste zasahuje desať hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky,“ uviedol. Ide o hasičov zo Sniny, Medzilaboriec, Záchrannej brigády HaZZ Humenné aj dobrovoľných hasičov z Papína.
