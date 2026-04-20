Pondelok 20. apríl 2026Meniny má Marcel
HORÍ TRIEDIČKA ODPADU: Hasiči zasahujú v obci Bajč

Snímka z moesta požiaru. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor SR

Na mieste sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči.

Autor TASR
Bajč 20. apríla (TASR) - Hasiči v pondelok popoludní zasahujú pri požiari triedičky odpadov v obci Bajč v okrese Komárno. Na mieste sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Aktuálne na mieste prebiehajú intenzívne hasiace práce. „Ich cieľom je lokalizovať požiar a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu,“ uviedol HaZZ.




UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
