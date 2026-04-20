HORÍ TRIEDIČKA ODPADU: Hasiči zasahujú v obci Bajč
Na mieste sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči.
Autor TASR,aktualizované
Bajč 20. apríla (TASR) - Hasiči v pondelok popoludní zasahujú pri požiari triedičky odpadov v obci Bajč v okrese Komárno. Na mieste sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Informoval o tom na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Aktuálne na mieste prebiehajú intenzívne hasiace práce. „Ich cieľom je lokalizovať požiar a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu,“ uviedol HaZZ.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
