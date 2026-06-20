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HORIACE AUTO NA R1: Rýchlostná cesta v smere na Nitru je neprejazdná

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia v tejto súvislosti vodičov upozorňuje, že cesta je aktuálne úplne neprejazdná.

Autor TASR
,aktualizované 
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Zvolen 20. júna (TASR) - Na rýchlostnej komunikácii R1 v smere od Zvolena na Nitru aktuálne zasahujú záchranné zložky. V úseku sa na ceste nachádza horiace vozidlo. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že ďalším dôvodom obmedzenia je dopravná nehoda troch vozidiel.

Zelená vlna STVR informuje, že nehoda troch vozidiel sa stala za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru v 113. kilometri. Úsek vodiči obídu po ceste I/65.

Polícia v tejto súvislosti vodičov upozorňuje, že cesta je aktuálne úplne neprejazdná. Vodičom zároveň odporúča v úseku zvýšiť opatrnosť.

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