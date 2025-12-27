< sekcia Regióny
HORIACE KAMIÓNY: Ťahače s návesmi niekto úmyselne podpálil
Na mieste zasahovalo 17 profesionálov z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach a Trebišove.
Autor TASR
Michalovce 27. decembra (TASR) - V areáli na Priemyselnej ulici v Michalovciach niekto v piatok (26.12.) večer úmyselne podpálil štyri kamióny. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach pre TASR potvrdil, že výška škody bola predbežne stanovená na viac ako 300.000 eur.
Požiar štyroch ťahačov aj s návesmi hasičom nahlásili krátko po 19.00 h. Oheň sa im podarilo zlikvidovať pred polnocou. Na mieste zasahovalo 17 profesionálov z hasičských staníc v Michalovciach, Sobranciach a Trebišove.
