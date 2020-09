Horná Nitra prechádza od piatka pre pandémiu do oranžovej fázy

Prievidza/Partizánske 24. septembra (TASR) - Región hornej Nitry prechádza od piatka 25. septembra od 6.00 h zo zelenej do oranžovej fázy epidemiologického semaforu. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a nárast počtu infikovaných v okresoch Prievidza a Partizánske v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. TASR o tom vo štvrtok informovala regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.



Pre výskyt nového koronavírusu sú žiaci viacerých škôl v regióne v karanténe. Hygienici zistili pozitívne prípady i v dvoch triedach na prievidzskom gymnáziu, tie sú v povinnej karanténe do 27. septembra vrátane. "Dôvodom je jeden pozitívny žiak školy. Do druhej triedy chodí jeho sestra, teda blízky kontakt, preto sú zatvorené obe," uviedla hygienička.



Zatvorená naďalej do 27. septembra zostáva aj Stredná odborná škola (SOŠ) v Handlovej, kde mali pozitívne testy na nový koronavírus pedagógovia. Základná škola (ZŠ) v Lehote pod Vtáčnikom, kde pozitívne testovali pedagóga aj žiaka, bude zatvorená do piatka 25. septembra. V karanténe sú i žiaci 3.A SOŠ T. Vansovej v Prievidzi, a to do 27. septembra a do 28. septembra aj 2.A trieda ZŠ v Kanianke, kde mal pozitívny test jeden žiak.



"Väčšina pozitívnych žiakov sú kontakty pozitívnych zamestnancov prievidzského disko klubu, kde bolo ohnisko nákazy začiatkom septembra. Takýto nárast pozitívnych v rámci inkubačnej doby sme očakávali. Toto sú už kontakty prvých pozitívnych," vysvetlila Tornócziová. Pri objavení sa nákazy hygiena podľa nej klub zatvorila, v súčasnosti je zatvorený na základe nariadenia hlavného hygienika.



Okresy Prievidza a Partizánske prechádzajú do oranžovej fázy epidemiologického semaforu. "Bude to znamenať zákaz návštev v nemocniciach, ktorý pre bojnickú platí už v súčasnosti, zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb a obmedzenie účasti na hromadných podujatiach na polovicu. To znamená, že pri vonkajších na maximálne 500 ľudí, pri vnútorných na 250," dodala Tornócziová.