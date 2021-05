Horná Potôň z dotácie Envirofondu vybuduje 1500 metrov kanalizácie

Horná Potôň 2. mája (TASR) – Obec Horná Potôň v okrese Dunajská Streda získala z Environmentálneho fondu 1,189 milióna eur a tak môže budovať ďalšiu vetvu kanalizácie pre domácnosti. Podľa starostu Tivadara Sidóa dotácia pomohla riešiť problém 160 domácností a 44 nájomných bytov.



"Už desať rokov sa snažíme vybudovať kanalizačnú sieť v našej obci. Počas tohto obdobia sa nám podarilo získať zo štátneho fondu len menšie sumy," konštatoval starosta Hornej Potône, kde je spolu 800 domácností. Výzvy na vybudovanie kanalizácie boli v uplynulom období hodnotené, ako uviedol, v závislosti od počtu obyvateľov. Do roku 2014 boli vyhlásené pre obce nad 2000 obyvateľov. "V tom čase bol v Hornej Potôni počet obyvateľov pod 2000, dotáciu sme získali na vybudovanie výtlačného potrubia," povedal pre TASR. V rokoch 2014 až 2018 boli zase výzvy pre obce do 1000 obyvateľov. "Nami podaný projekt odmietli práve pre nesplnenú požiadavku počtu obyvateľov. V roku 2018 sme získali 100.000 eur, v roku 2019 170.000 eur, z toho sa dala zrealizovať prvá etapa kanalizácie a k tomu čerpacia stanica," konštatoval Sidó.



Z aktuálnej dotácie Environmentálneho fondu dokážu vybudovať 1500 metrov kanalizačného potrubia. Hotovo chcú mať ešte do leta tohto roku. Veria, že zostatok že zrealizujú z ďalších dotácií, o ktoré sa chce Horná Potôň uchádzať.