Horné Obdokovce rozšíria cintorín, jeho kapacita prestáva vyhovovať

Horné Obdokovce 6. októbra (TASR) – Obec Horné Obdokovce v okrese Topoľčany pripravuje rozšírenie cintorína v obci. Plocha súčasného cintorína prestáva vyhovovať kapacitným potrebám obce, zdôvodnil potrebu rozšírenia cintorína starosta Marián Beneš v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.



Existujúci cintorín zaberá plochu 7114 štvorcových metrov. Tá by mala byť rozšírená o plochu s výmerou 6429 štvorcových metrov. Jeho rozšírením dôjde k predĺženiu hlavného centrálneho chodníka i spevnených plôch ako prístupu k hrobovým miestam.



Súčasťou prác bude i výstavba technickej infraštruktúry, rozšírenie verejného osvetlenia, ozvučenia a rozšírenie úžitkového vodovodu. V lokalite je navrhnutých 734 hrobových miest a 128 urnových hrobov s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Stavebné práce by sa mali začať v druhom štvrťroku budúceho roka a trvať by mali päť mesiacov. Predpokladané náklady sú vyčíslené na 50.000 eur.