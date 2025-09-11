< sekcia Regióny
Hornej Nitre hrozí, že príde o elektrické autobusy
Ohrozené sú aj iné projekty.
Autor TASR
Prievidza 11. septembra (TASR) - Prievidzi a Bojniciam hrozí, že prídu o plánované elektrické autobusy. SAD Prievidza ešte stále nemá podpísanú zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, nestihne tak ukončiť projekt v riadnom termíne. Upozornili na to zástupcovia oboch samospráv hornej Nitry vo štvrtok na tlačovej konferencii v Prievidzi. Ohrozené sú pre pomalé procesy na rezorte podľa nich i ďalšie zdroje z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Prievidzský dopravca sa zapojil do výzvy na podporu osobnej verejnej dopravy, v rámci ktorej plánuje zakúpiť desať elektrických autobusov pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Prievidzi a Bojniciach. Primátorka Prievidze Katarína Macháčková priblížila, že SAD Prievidza dostala ešte vlani v máji rozhodnutie o tom, že bola vo výzve úspešná a začal sa proces prípravy zmluvy, v máji tohto roka pripravilo ministerstvo návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorá nie je do štvrtka podpísaná. „Narážame na ďalšie lehoty v zmysle výzvy. Bola stanovená lehota na dodanie tovarov a služieb, teda v tomto prípade autobusov do 30. septembra 2026. Len samotné obstarávanie takýchto autobusov trvá 14 mesiacov, čiže z pohľadu časových súvislosti nie je možné tento projekt už momentálne naplniť,“ vysvetlila Macháčková. Potvrdil to i generálny riaditeľ SAD Prievidza Michal Danko, podľa ktorého si SAD splnila všetky povinnosti a vyzerá to tak, že projekt nestihne zrealizovať.
Prievidzská samospráva podľa nej pre vážnosť situácie adresovala ministrovi Samuelovi Migaľovi (nezávislý) dva listy s upozornením na problém, odpoveď však nedostala. S rezortom komunikoval i dopravca, ktorý žiadal predĺženie lehoty ukončenia projektu, dostal však negatívnu odpoveď. „Výsledok je taký, že o tieto finančné prostriedky zrejme prídeme,“ podotkla primátorka.
Primátor Bojníc Ladislav Smatana upozornil, že problém s čerpaním sa netýka len dopravy, ale i ostatných projektov z Fondu na spravodlivú transformáciu. „Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa čerpá bolo do konca júna využitých len niečo viac než päť percent zo všetkých zdrojov a až 60 percent zdrojov musí byť vyčerpaných do konca roku 2026. To je naozaj obrovské riziko, ktoré ohrozuje celé Slovensko. Procesy sú pomalé, výzvy sa vyhlasujú so zdržaním. Odborné hodnotenia meškajú aj viac než rok,“ priblížil Smatana.
Ako príklad uviedol výzvy na podporu výskumu a inovácií, na využitie brownfieldov na kultúrne účely či rozvoj odborného vzdelávania. Potichu sa podľa neho spustil i finančný nástroj pre malé a stredné podniky. Samosprávy preto podľa Smatanu apelujú na ministerstvo investícií, aby zrýchlilo reakčný čas. MIRRI podľa radníc z fondu vyčerpalo len 0,02 percenta.
Na nákup elektrických autobusov a nabíjacej infraštruktúry schválil rezort investícií dopravcovi NFP vo výške 6,7 milióna eur z Programu Slovensko. Zmluva o poskytnutí NFP má byť tiež podmienkou pre ďalšiu opciu na zabezpečenie výkonov MHD. Financie na tento účel rezort schválil i mestám Partizánske a Handlová, obe mestá sú podľa prievidzskej radnice tiež pod časovým tlakom.
