Prievidza 28. marca (TASR) - Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sa zapojila do projektu Vráťme deťom rozprávku. Jeho cieľom je motivovať žiakov prvého stupňa základných škôl k čítaniu. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Naďa Mikušová.



"Na podujatí sa môžu zúčastniť triedne kolektívy, ale aj široká verejnosť. Stačí, ak od 2. apríla do 30. septembra zavítajú do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, vyzdvihnú si rozprávkový čitateľský denník a požičajú si ľubovoľnú rozprávkovú knihu," uviedol riaditeľ knižnice Marek Mittaš.



Každý, kto bude mať vyplnený denník a nakreslí na jednu určenú stranu obrázok, podľa neho dostane za odmenu lístok na rozprávkové divadelné predstavenie a jeho výtvor vystaví knižnica vo svojej obrazovej galérii. "Najkrajší obrázok odmeníme knižkou," dodal.



Projekt Vráťme deťom rozprávku podporila Slovenská asociácia knižníc.