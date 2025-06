Hornonitrianske bane Prievidza žalujú aktivistov Greenpeace

Prievidza 5. júna (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) žalujú v občianskom spore štyroch aktivistov organizácie Greenpeace Slovensko o náhradu škody a úrokov vo výške viac ako 30.000 eur, ktorú mali spoločnosti spôsobiť počas protestu v novembri 2018. Pojednávanie začalo na Okresnom súde v Prievidzi vo štvrtok. Organizácia tvrdenia ťažobnej firmy odmieta a tvrdí, že spor využíva na umlčanie ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí.



Spoločnosť žaluje štyroch z 12 aktivistov v súvislosti s protestom, počas ktorého 28. novembra 2018 vyliezli na ťažobnú vežu v Novákoch a vyvesili tam 15 metrov dlhý transparent. „Išlo o nenásilný protest, ktorý mal poukázať na zdroj problému s uhlím na Slovensku. Po ukončení trestného aj priestupkového konania bez akéhokoľvek postihu ktoréhokoľvek z 12 ekologických aktivistov si teraz HBP uplatňujú nárok na náhradu škody,“ uviedla hovorkyňa organizácie Miroslava Ábelová. Žalobu na aktivistov podali HBP v roku 2020.



Právny zástupca spoločnosti David Vöröš priblížil, že HBP ako žalobca žiadajú náhradu škody, ktorú aktivisti spôsobili tým, že neoprávnene vstúpili na pozemok bane Nováky a vystúpili na ťažnú vežu, kde zotrvali určitý čas. „V dôsledku toho došlo k zastaveniu prevádzky ťažného zariadenia,“ vysvetlil. Škoda podľa Vöröša spočíva v náhrade zbytočne vynaloženej mzdy na zamestnancov, ktorí nemohli vykonávať svoju činnosť, zároveň sú tam náklady na výjazd banských záchranárov, ktorí museli dôjsť v dôsledku mimoriadnej situácie a pomáhali pri zostupe niektorých žalovaných z veže. Právny zástupca HBP Milan Minárik vyhlásil, že principiálna vec v tejto kauze nie je upieranie práva na prejav vôle aktivistov, ale to, že HBP museli zastaviť ťažbu na určitý počet hodín, hlavne z toho dôvodu, že bola ohrozená prevádzka ťažného zariadenia a predovšetkým života a zdravia 300 baníkov v podzemí.



Greenpeace tvrdí, že aktivisti svojou prítomnosťou na veži nespôsobili žiadnu škodu na zariadeniach, zdraví alebo čomkoľvek týkajúcom sa prevádzky. „Spochybňujeme splnenie všetkých zákonných podmienok pre priznanie náhrady škody a považujeme nárok HBP za neopodstatnený,“ povedal právny zástupca aktivistov Pavol Michalec.



Základnou myšlienkou súdneho konania bude podľa neho to, či bude mať prednosť nárok bane alebo sloboda prejavu, ktorú si uplatnili aktivisti. „Otázky, ktoré sa týkajú ohrozenia ľudí a zariadení, boli riešené už v predchádzajúcom trestnom i priestupkovom konaní a nič také sa nezistilo. Toto tvrdenie nepovažujeme za dôvodné,“ ozrejmil Michalec. Konanie HBP podľa neho považujú za tzv. SLAPP žalobu, teda žalobu, ktorá sa snaží umlčať protestujúcich ľudí. „Úmyslom aktivistov nebolo niekomu ublížiť alebo nejaká sabotáž baní. Ich cieľom nebolo zastaviť prevádzku, ale ukázať na problematiku ťažby hnedého uhlia a otvoriť verejnú debatu,“ tvrdí.



Aktivisti sa na pojednávaní nezúčastnili, podľa Michalca z dôvodu, že stratili dôveru v inštitúcie, a to i v súvislosti s obmedzením osobnej slobody po proteste.



„Pojednávanie odročil súd na neurčito,“ informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.