Hornonitrianske folklórne slávnosti opäť stvárnia dedičstvo predkov

Prievidza 17. júna (TASR) - Hornonitrianske folklórne slávnosti (HFS) opäť stvárnia dedičstvo našich predkov. Podujatie vstúpi do svojho jubilejného 35. ročníka a tento rok sa uskutoční v dvoch termínoch, od 23. do 25. júna a od 10. do 12. septembra. TASR o tom informovala Jana Hvojniková z Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi, ktoré je hlavným organizátorom slávností.



"Jubilejný 35. ročník je tento rok netradičný. Podobne ako iné kultúrne podujatia aj HFS a ich organizácia sú poznamenané opatreniami proti pandémii novému koronavírusu. Napriek tomu pripravili organizátori bohatý program, ktorý vychádza z tradičných programových blokov," načrtla Hvojniková.



V prvý deň slávností, 23. júna, sa v sále RKC a v galérii RegionArt uskutoční vernisáž ľudových hudobných nástrojov s názvom Pieseň spod rúk zrodená. Vlastnoručne vyrobené husle predstaví Jozef Sobota, na handrárskej píšťalke zahrá Marko Bartolen, zaznejú aj fujary Michala Ondrejoviča a gajdy Juraja Dufeka.



Program 24. júna bude venovaný všetkým, ktorí sa zaujímajú o tradičný ľudový odev regiónu hornej Nitry. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi predstaví najkrajšie kúsky zo svojich zbierok v inscenovanom programe Tak vyšli Hornonitrianky.



V sále RKC si 25. júna zaspomína verejnosť na významného majstra ľudovej a umeleckej výroby Jozefa Lenharta pri príležitosti jeho nedožitých 100 rokov. Režisérka programu Pieseň v mojom živote Anastázia Kubová privíta syna Jozefa Lenharta mladšieho, ktorý priblíži umeleckú tvorbu svojho otca. Ďalšími hosťami budú Igor Prilinský a Ondrej Michalovič, nasledovníci majstra Lenharta. Súčasťou programu bude výstava jedinečných diel bačovskej a pastierskej kultúry. Program budú piesňou sprevádzať Magdaléna Vaňová a Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca–Brusna.



Hornonitrianske slávnosti budú pokračovať v septembri vystúpeniami detských folklórnych súborov, detských ľudových hudieb, folklórnych a speváckych skupín v Dome kultúry v Prievidzi.