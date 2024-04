Hornonitrianske múzeu predstavuje históriu lesného hospodárstva

Prievidza 21. apríla (TASR) - Históriu lesného hospodárstva spoznajú návštevníci v novej expozícii v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Putovnú výstavu z dielne Lesníckeho a drevárskeho múzea so sídlom vo Zvolene pod názvom S dubovou ratolesťou na golieri si tam môžu pozrieť do 13. septembra. Hornonitrianske múzeum o tom informovalo na svojom webe.



"Od osamostatnenia správy lesov spod správy baní ubehlo už poldruha storočia. Pre slovenské lesy to bol historický zlom, ktorý znamenal koniec devastačnej ťažby dreva v prospech iných výrobných odvetví, akými boli baníctvo či hutníctvo, a lesníkom umožnil naplno uplatniť znalosti v starostlivosti o les," načrtla múzejná pedagogička Zita Radosová.



Uhorské ministerstvo financií vydalo 16. januára 1871 dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. "Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia," skonštatovala Radosová.



Putovná výstava prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu podľa nej zoznamuje návštevníka s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami spojenými s históriou lesného hospodárstva na území Slovenska.