Hornonitrianske múzeum priblíži školákom tradície pred pôstom
Autor TASR
Prievidza 9. februára (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi priblíži tradičné zvyky pred pôstom prostredníctvom výkladu, spevu, tanca i praktických ukážok. Interaktívne vzdelávacie podujatie Fašiangy Turíce sa tam koná od pondelka do piatka (13. 2.), určené je pre školské kolektívy. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ivan Alexander Mikuš.
„Cieľom podujatia je zábavnou a interaktívnou formou priblížiť študentom zvyky najveselšieho obdobia roka, ktoré tradične vrcholí pred Popolcovou stredou,“ uviedol Mikuš.
Program je zameraný na oživenie tradičných obyčajov, keď sa bežný život na dedine či v meste akoby postavil na hlavu. Účastníci sa dozvedia o typických obchôdzkach maskovaných skupín, význame masiek a veselom parodovaní všedných situácií.
„Chceme, aby mladá generácia okrem suchých faktov zo školskej lavice zažila tradície aj na vlastnej koži. Preto sme pripravili podujatie, kde si deti a mládež nielen vypočujú zaujímavosti o fašiangoch, ale aj zaspievajú tradičné piesne, zatancujú a na záver si urobia vlastnú fašiangovú obchôdzku,” uviedol riaditeľ múzea Jozef Stopka.
Podujatie je vhodné pre žiakov a študentov všetkých typov škôl vrátane materských, základných, stredných či špeciálnych škôl aj pre klientov denných stacionárov. Jedna beseda trvá 60 minút a optimálna veľkosť skupiny je do 20 účastníkov.
