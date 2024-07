Hornonitrianske múzeum pripravilo na leto sériu tvorivých dielní

Prievidza 2. júla (TASR) - Sériu tvorivých dielní pre deti a dospelých opätovne pripravilo na obdobie letných prázdnin Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Na tvorivých aktivitách sa bude môcť verejnosť zúčastniť vždy v stredu počas júla a augusta. TASR o tom informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.



"Tak, ako doposiaľ, aj v tomto roku budú tvorivé dielne materiálovo rozmanité a tematicky bohaté, no hlavne muzeálne. Modelovanie, strihanie, lepenie, kreslenie či skladanie pomôžu malým i veľkým účastníkom podujatí vniknúť do mnohých skrytých tajomstiev múzea a objaviť zaujímavosti z histórie i prírody," načrtla Pekárová.



Návštevníci si podľa nej vždy vytvoria výnimočné umelecké dielo ako spomienku na plnohodnotne strávené chvíle. "V sérii tvorivých dielní sa zrodia hlinené zvieratká, bábiky, doplnky z modrotlače, muchotrávky či hračky," doplnila.



Letné tvorivé dielne sa budú konať vždy v stredu od 3. júla do 21. augusta od 10.00 h do 12.00 h v priestoroch múzea na Košovskej ceste v Prievidzi.