Hornonitrianske múzeum sa opäť pripojí k Noci múzeí a galérií

Prievidza 14. mája (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa aj tento rok pripojí k Noci múzeí a galérií. Pre svojich návštevníkov pripravilo počas 17. a 18. mája komentované prehliadky aktuálnych výstav, vernisáž dvojice nových expozícií, poznávanie živočíšnych druhov či tvorivé dielne. TASR o tom v utorok informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.



"Výstavnú činnosť hornonitrianskych múzejníkov a ich partnerov 17. mája zastúpia komentované či individuálne prehliadky výstavných podujatí, a to tej aktuálnej S dubovou ratolesťou na golieri, celkom čerstvej Prázdniny s hračkou i čiastočne sprístupnenej Svet modelov," načrtla Pekárová.



Rezonovať prostredníctvom nich bude podľa nej história lesníctva i tradícia modelárstva, no najmä téma, ktorá spája hneď niekoľko tohtoročných aktivít múzea - dieťa. "V rovnakom duchu sú pripravené sprievodné interaktívne podujatia, hry a tvorivé dielne. Lákadlom by celkom isto mala byť vlastnoručná výroba odznakov. Svoje miesto si nájde i exkurzia s kurzom poznávania živočíšnych druhov z dlhodobej sezónnej ponuky múzea Ekopotulky mestom, vhodným doplnením je výstava diel malých školákov v rámci druhého ročníka výtvarnej súťaže s názvom Farebný svet výstav," priblížila.



Špeciálne na Noc múzeí a galérií 18. mája múzeum načasovalo spoločnú slávnostnú vernisáž výstav Prázdniny s hračkou a Svet modelov. "Večer bude mať aj naďalej prioritu detský svet - detské hry a hračky ozvláštni hosť a zároveň hlavný účinkujúci Detský folklórny súbor Studnička, ktorý pôsobí pri Základnej škole s materskou školou Diviaky nad Nitricou," dodala Pekárová.