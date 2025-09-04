< sekcia Regióny
Prievidzské múzeum sa pripojí k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva
Prievidza 4. septembra (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa pripojí k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa tento rok konajú počas septembra vo viacerých mestách na Slovensku. Pre návštevníkov pripravilo na 25. a 26. septembra program s viacerými aktivitami, ich súčasťou budú aj výstavy či sprievodné podujatia pre deti. TASR o tom informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.
Prievidzské múzeum sa tento rok k oslavám pripojí až na samom sklonku mesiaca 25. a 26. septembra od 8.00 h do 17.00 h. „Dvojdňový maratón kombinovaných aktivít sa bude niesť v znamení novootvorenej výstavy Maľby na skle. Rok 2025 je venovaný aj Ľudovítovi Štúrovi, ktorého si priblížime výstavou Ľudovít Štúr a jeho doba. Nebudú chýbať ani výstavy Tá Vaša Carpathia a Osobnosti múzea II,“ priblížila Pekárová.
K ďalším sprievodným podujatiam bude podľa nej patriť pohľad do tajomnej, inak celoročne verejnosti neprístupnej konzervátorskej kuchyne, kde sa dejú veci, ale i sprievodné podujatia pre deti. Nebude chýbať ani oficiálne otvorenie už štvrtého ročníka výtvarnej súťaže o májovú noc prežitú v múzeu.
Prievidzské múzeum sa tento rok k oslavám pripojí až na samom sklonku mesiaca 25. a 26. septembra od 8.00 h do 17.00 h. „Dvojdňový maratón kombinovaných aktivít sa bude niesť v znamení novootvorenej výstavy Maľby na skle. Rok 2025 je venovaný aj Ľudovítovi Štúrovi, ktorého si priblížime výstavou Ľudovít Štúr a jeho doba. Nebudú chýbať ani výstavy Tá Vaša Carpathia a Osobnosti múzea II,“ priblížila Pekárová.
K ďalším sprievodným podujatiam bude podľa nej patriť pohľad do tajomnej, inak celoročne verejnosti neprístupnej konzervátorskej kuchyne, kde sa dejú veci, ale i sprievodné podujatia pre deti. Nebude chýbať ani oficiálne otvorenie už štvrtého ročníka výtvarnej súťaže o májovú noc prežitú v múzeu.