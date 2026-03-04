< sekcia Regióny
Hornonitrianske múzeum si podujatím pripomenie Svetový deň vody
Voda sa prirodzene vyskytuje v troch skupenstvách - kvapalnom, plynnom a pevnom, pričom ľad má kryštálovú štruktúru a považuje sa za minerál.
Autor TASR
Prievidza 4. marca (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi si pripomenie Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. marca. Pri tejto príležitosti pripravilo podujatie Deň vody, konať sa bude od 23. do 26. marca. TASR o tom informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.
„Voda je základnou podmienkou života, pretože bez nej nemôžu fungovať biologické procesy v žiadnom živom organizme. Hoci je bežnou súčasťou našej každodennosti, predstavuje vzácny a nenahraditeľný prírodný zdroj,“ pripomenula Pekárová.
Doplnila, že voda sa prirodzene vyskytuje v troch skupenstvách - kvapalnom, plynnom a pevnom, pričom ľad má kryštálovú štruktúru a považuje sa za minerál. Vytvára rozmanité formy od snehových vločiek až po rozsiahle ľadovce, ktoré sú významným zásobníkom sladkej vody na Zemi.
„V geológii je voda dôležitým činiteľom, ktorý spôsobuje zvetrávanie hornín, rozpúšťanie minerálov, transport látok a vznik pôd, jaskýň či travertínov. Jej chuť a chemické zloženie závisia od hornín, ktorými preteká, preto každý prameň nesie geologický podpis krajiny. To je i dôvod, prečo je Slovensko bohaté na podzemné vody a minerálne pramene, ktorých vlastnosti závisia od geologického zloženia,“ priblížila Pekárová.
Múzejný Deň vody 2026 sa podľa nej okrajovo dotkne každej z načrtnutých tém, nezabudne ani na vody regiónu hornej Nitry a návštevníci budú môcť sami na vlastnej koži či kombináciou zmyslov vyskúšať, ako chutia rôzne druhy vôd.
„Voda je základnou podmienkou života, pretože bez nej nemôžu fungovať biologické procesy v žiadnom živom organizme. Hoci je bežnou súčasťou našej každodennosti, predstavuje vzácny a nenahraditeľný prírodný zdroj,“ pripomenula Pekárová.
Doplnila, že voda sa prirodzene vyskytuje v troch skupenstvách - kvapalnom, plynnom a pevnom, pričom ľad má kryštálovú štruktúru a považuje sa za minerál. Vytvára rozmanité formy od snehových vločiek až po rozsiahle ľadovce, ktoré sú významným zásobníkom sladkej vody na Zemi.
„V geológii je voda dôležitým činiteľom, ktorý spôsobuje zvetrávanie hornín, rozpúšťanie minerálov, transport látok a vznik pôd, jaskýň či travertínov. Jej chuť a chemické zloženie závisia od hornín, ktorými preteká, preto každý prameň nesie geologický podpis krajiny. To je i dôvod, prečo je Slovensko bohaté na podzemné vody a minerálne pramene, ktorých vlastnosti závisia od geologického zloženia,“ priblížila Pekárová.
Múzejný Deň vody 2026 sa podľa nej okrajovo dotkne každej z načrtnutých tém, nezabudne ani na vody regiónu hornej Nitry a návštevníci budú môcť sami na vlastnej koži či kombináciou zmyslov vyskúšať, ako chutia rôzne druhy vôd.