Hornonitrianske múzeum v Prievidzi chce posilniť spoluprácu s obcami

Prievidza 21. februára (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi chce do budúcna posilniť spoluprácu s ostatnými kultúrnymi inštitúciami i samosprávami v širšom regióne hornej Nitry. Zmeny by sa mali dotknúť i expozície. Plánuje to jeho nový riaditeľ Igor Vavro.



"Hornonitrianske múzeum treba viac sprístupniť obyvateľom a spraviť z neho inštitúciu 21. storočia, pokiaľ to bude možné z hľadiska financií a projektov," povedal Vavro.



Múzeum podľa neho rozšírilo výstavné priestory, existujúce dva doplnilo o ďalšie dve miestnosti.



Vavro tiež plánuje posilniť marketing a mediálnu komunikáciu múzea, priniesť do neho interaktívne prvky. "V múzeu máme takmer 300.000 exponátov, od lužickej kultúry až do súčasnosti, a tieto potrebujeme prezentovať, spraviť výskumy a po ich uskutočnení exponáty ukázať aj občanom. Máme tu i stálu expozíciu, ktorá je dlhodobejšieho charakteru. Túto chceme vymeniť," priblížil riaditeľ. Podľa svojich slov chce tiež rozšíriť spoluprácu so školami a zamerať sa na tematické celky, ktorými sa zaoberajú.



"Chceme tiež viac spolupracovať s ostatnými múzeami v našom regióne. Nesmieme zabúdať na Partizánske, ktoré je bránou do hornej Nitry. S mestom sme už spoluprácu čiastočne nadviazali. Chceme tam získať výstavné priestory," ozrejmil Vavro.



Budova je v havarijnom stave, múzeum tak čaká sťahovanie. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravil projekt Hornonitrianskeho centra vzdelávania, sídliť má na Vinohradníckej ulici. Múzeum by tak malo získať 2000 štvorcových metrov výstavných priestorov.



Nový riaditeľ múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vzišiel z výberového konania. Do funkcie ho trenčianski krajskí poslanci zvolili k 1. februáru. Vavro je povolaním právnik, v minulom volebnom období zastával funkciu prednostu Okresného úradu v Prievidzi. To, že nemá skúsenosti s riadením kultúrnej inštitúcie, kritizovali viacerí poslanci, najmä z klubu nezávislých. V hlasovaní ho viacerí z nich nepodporili. "Moja manželka pracovala v múzejníctve dlhé roky, odišla zo zdravotných dôvodov. Históriu a múzejníctvo som tak mal doma denno-denne. Nie je to pre mňa až také neznáme. Poznám všetkých pracovníkov a viem, čo vo svojej robote dokážu, preto spolupracovať s nimi a ísť dopredu sa dá. Spravíme všetko pre to, aby to tak bolo," reagoval Vavro.