Hornonitrianske múzeum v Prievidzi funguje 40 rokov, bude sa sťahovať

Prievidza 3. júna (TASR) - Geologické, prírodovedné i spoločenské zbierkové predmety z horného Ponitria spravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Vzniklo pred 40 rokmi, výročie si kultúrna inštitúcia pripomenula v pondelok (2. 6.), v nasledujúcich rokoch by mala získať nové pôsobisko.



Bývalá dlhoročná riaditeľka múzea Iveta Géczyová podotkla, že hoci novodobá história múzea sa začala písať 1. januára 1985, tradíciu múzea hornej Nitry treba hľadať ešte v 20. rokoch 20. storočia. „Za tú dobu múzeum prekonalo veľmi zložitú situáciu a tá vlastne zotrvala až do súčasnosti. Ide o priestorové problémy. Za môjho pôsobenia sa sťahovalo päťkrát,“ spomenula Géczyová. Inštitúcia podľa nej pôsobila v Bojniciach, dvoch štvorizbových bytoch na sídlisku Píly, kláštore piaristov, malom dome na Novej ulici a napokon v bývalom zdravotnom stredisku na Košovskej ceste, kde sídli dodnes.



Zbierkový fond múzea dnes dosahuje viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov. „Snažíme sa, aby sme ľuďom ukazovali, ako nahliadať na zbierkové predmety i inak. Vždy ide o príbehy, ktoré predmety rozprávajú. Či už o živote ľudí v regióne v minulosti v rôznych obdobiach alebo o vývoji prírody,“ priblížil kurátor zbierok historických dokumentov a histórie súčasnosti Ján Vingárik.



O odčlenení múzea od ostatných múzeí, ktoré v okrese v tom období pôsobili, a tak i jeho vzniku, rozhodli v roku 1984 funkcionári vtedajšieho okresného národného výboru. „Štyridsať rokov pôsobenia Hornonitrianskeho múzea preukázalo, že má svoje opodstatnenie. Nielen z pohľadu zbierkových predmetov, ale i tým, že zamestnanci sa starajú o to, aby vzdelávali najmä mládež,“ poznamenal riaditeľ Jozef Stopka. Kultúrna inštitúcia počas svojho pôsobenia podľa neho zorganizovala sto výstav, sto odborných prednášok, rôznych kultúrnych a odborných stretnutí. Ročne ju navštívi 7000 až 8000 ľudí.



Budova na Košovskej ceste nie je v dobrom technickom stave, múzeum sa podľa jeho riaditeľa snaží revitalizovať súčasný interiér i exteriér a v budúcnosti ho čaká sťahovanie.



Financie na nové priestory chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) získať z Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci projektu Hornonitrianskeho centra celoživotného vzdelávania. Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že kraj má pripravenú projektovú dokumentáciu na knižnicu, ktorá sa má tiež presťahovať, na budúcu expozíciu múzea má platné územné rozhodnutie. „Ide o dvojposchodovú budovu, priestory na expozíciu budú o veľkosti 1100 štvorcových metrov. Budeme pripravovať projektovú dokumentáciu na realizačný projekt, aby sme získali stavebné povolenie. Náklady na expozíciu sú viac ako tri milióny eur,“ konkretizoval Baška. TSK chce podľa neho požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o vypísanie vhodnej výzvy.