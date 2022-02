Hornonitrianske múzeum v Prievidzi má nového riaditeľa

Prievidza 1. februára (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi povedie nasledujúce obdobie Igor Vavro. Nového riaditeľa do funkcie vymenovali trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (31. 1.), funkciu zastáva od utorka.



"Vavra do funkcie zvolili na základe splnených kvalifikačných a odborných predpokladov, ako aj výsledkov výberového konania a po odporučení komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)," uviedol vedúci odboru školstva a kultúry Úradu TSK Richard Hančin.



Vavro uspel v tajnej voľbe vo výberovom konaní, ktoré TSK organizoval koncom októbra minulého roka. Za jeho zvolenie hlasovalo na rokovaní zastupiteľstva 16 krajských poslancov, desať sa zdržalo.



Nového riaditeľa múzea vybrali po tom, čo bývalá dlhoročná riaditeľka Iveta Géczyová odišla do dôchodku. Vavro okrem iného zastával funkciu prednostu Okresného úradu v Prievidzi, a to za bývalej vlády. Na rokovaní Zastupiteľstva TSK sa nezúčastnil z dôvodu karantény.