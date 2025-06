Prievidza 2. júna (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravuje viacero projektov. Okrem nákupu nových knižných titulov priblíži prostredníctvom rôznych aktivít spracovanie ľanu a konope, mokrade i ľudové remeslo. Na realizáciu projektov získalo dotácie v úhrnnej výške 18.000 eur z Fondu na podporu umenia. Informovalo o tom na svojom webe.



„Náplňou projektu Akvizícia odbornej literatúry do múzejnej knižnice 2025 je nákup knižných titulov zameraných na odbory zastúpené v zbierkovom fonde múzea, doplnených o publikácie z oblasti múzejníctva, muzeológie a múzejnej praxe,“ uviedlo múzeum s tým, že realizáciu projektu naplánovalo od júla do decembra.



Dramaturgia ďalšieho podporeného projektu Priadky v múzeu sa začala už v marci, nasledujúce mesiace sa múzeum bude venovať prípravným prácam, výrobe replík pracovného náradia i propagácii. Hlavnú aktivitu zrealizuje v novembri. „Celý projekt je prednostne určený školským kolektívom. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o tradičnej domáckej výrobe na hornom Ponitrí - konkrétne o spracovaní ľanu a konope. Skončí sa v decembri,“ priblížilo múzeum.



Projekt Nové diorámy po 65 rokoch, spájajúci prezentačné možnosti múzea v interiéri i exteriéri, podľa neho prinavráti zanikajúce prostredie mokradí v riečnom povodí a prostredníctvom umeleckého znázornenia so zapojením zoologických zbierkových predmetov a streetartovou maľbou na fasáde múzea dokreslí predstavu ideálnej bujnejúcej podoby okolia blízkej Handlovky. „Aktivity sú zároveň reflexiou projektu Trenčín: Európske hlavné mesto kultúry 2026 a príspevkom k rozvoju regionálneho turizmu,“ doplnilo.



Štvrtý projekt z oblasti prezentačnej činnosti múzea Oživené remeslo formou prednášok a workshopov predstaví ľudovú umeleckú výrobu a jej nositeľov, ktorí sa v pozíciách lektorov podelia o svoje znalosti a zručnosti so žiakmi a študentmi základných a stredných škôl. „Časový harmonogram projektových aktivít je rozvrhnutý na marec až november,“ dodalo múzeum.



Prievidzské múzeum uspelo i s ďalšími dvoma žiadosťami, ktoré Fond na podporu umenia podporil sumou 4200 eur. V rámci nich zabezpečí komplexné reštaurovanie Mattioliho herbára z roku 1596 a odborné ošetrenie dermoplastických preparátov vtákov.