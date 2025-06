Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo na leto tvorivé dielne

Prievidza 26. júna (TASR) - Tvorivé dielne s rôznou tematikou pripravilo na leto Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Nadväzovať budú i na výstavy, ktoré kultúrna inštitúcia pripravila. Konať sa tam budú vždy v stredu, v termíne od 2. júla do 20. augusta. TASR o tom informovala múzejná pedagogička Nina Pekárová.



„Tvorivé dielne budú tento rok pestré čo do materiálu, techniky či témy, no chýbať im nebude ani nenahraditeľná muzealita,“ uviedla Pekárová.



Počas dielní podľa nej vzniknú vzácne antické nádoby, do poslednej chvíle utajované dekorácie z potravinárskych výrobkov Carpathia, vedecké hračky, kľúčenky, ozdoby z drôtu i z textilu.



Tradičné letné tvorivé dielne sa budú konať vždy v stredu od 10.00 h v priestoroch múzea na Košovskej ceste. Doplní ich i interaktívna výstava pod názvom Kyvadlo - vedecká hračka, ktorá ponúka možnosť spoznať svet fyziky hravou a zážitkovou formou.