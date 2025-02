Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vlani navštívilo 7940 ľudí

Prievidza 13. februára (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v minulom roku navštívilo 7940 ľudí. Niektorú z výstav si prezrelo 4600 návštevníkov, 3320 osôb sa zúčastnilo na niektorom zo 123 podujatí, ktoré múzeum počas uplynulého roka pripravilo. Informoval o tom referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Dominik Antal.



Oproti predchádzajúcim rokom návštevnosť Hornonitrianskeho múzea stúpa, ak kultúrna inštitúcia neberie do úvahy rok 2023. Zita Kato z oddelenia komunikácie a marketingu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi vysvetlila, že v roku 2023 múzeum navštívilo až 9848 ľudí, v jeho priestoroch sa vtedy uskutočnila populárna výstava Svet v kocke - Objekty reálneho a filmového sveta zostavené zo svetoznámej stavebnice Lego, ktorá masovo prilákala množstvo jednotlivcov a organizované skupiny a výrazne tak zvýšila priemer návštevnosti v posledných rokoch.



"Múzejníci sú však s návštevnosťou v roku 2024 spokojní, oproti predchádzajúcim rokom má návštevnosť stúpajúcu tendenciu. Merateľné ukazovatele sú splnené, no neustále pracujeme na tom, aby sme sa dostali viac do povedomia širokej verejnosti a prilákali širšie spektrum návštevníkov rôznych vekových kategórií a záujemcov o múzejné dianie," uviedla Kato.



Do štatistík múzeum započítava len návštevníkov, ktorí sa zúčastnili na podujatiach priamo v múzeu v Prievidzi.