Hornonitrianske múzeum v Prievidzi získalo 42 dobových dokumentov
Autor TASR
Prievidza 23. mája (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi rozšírilo svoj zbierkový fond o 42 dobových dokumentov regionálneho pôvodu. Zakúpilo ich zo súkromných zbierok, na akvizíciu využilo financie z Fondu na podporu umenia a od svojho zriaďovateľa - Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.
„K mimoriadne cenným patria položky z rodinného archívu niekdajšej váženej bankárskej rodiny Perényiovcov z Chynorian z rokov 1842 až 1945, ale tiež publikácia o drevorezbárskej dielni vo Chvojnici z roku 1892 či kompletný súbor čísel samizdatového včelárskeho obežníka Naše včeličky z rokov 1941 až 1945,“ načrtlo múzeum.
Priblížilo, že medzi významnými položkami akvizície je tiež v Prievidzi vydaná publikácia Pamätnosti slovenského včelárstva z roku 1947 či doposiaľ neznáma fotografia zberačov na plantáži podniku Carpathia v Prievidzi s paspartou od medzivojnového prievidzského fotografa Adolfa Kramera.
„Múzejná zbierka dobových pohľadníc sa rozšírila o 20 exemplárov pohľadníc Prievidze z rokov 1918 až 1980, ale tiež o osem unikátnych pohľadníc iných obcí regiónu hornej Nitry spred roku 1918 z už spomínaného súboru dokumentov z Chynorian,“ doplnilo múzeum.
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 1180 eur, zvyšných 510 eur potrebných na zakúpenie dokumentov poskytol TSK.
