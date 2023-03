Hornonitrianske obce si chcú časť odpadového hospodárstva riešiť samy

Bojnice 9. marca (TASR) - Samosprávy okresu Prievidza a časti okresu Partizánske si chcú nakladanie s komunálnym odpadom, vrátane jeho zhodnocovania, zabezpečiť vo vlastnej réžii, využiť na to plánujú jeden z banských areálov. Za týmto účelom zriadia Regionálne integrované centrum (RIC) komunálnych odpadov. Informoval o tom vo štvrtok po sneme Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) jeho predseda Vojtech Čičmanec.



ZMO HN predbežné náklady na zriadenie RIC odhadlo na 12 miliónov eur, financie naň chce použiť z Fondu na spravodlivú transformáciu, v rámci ktorého presadilo realizáciu spoločného projektu obcí a miest.



Zriadením RIC samosprávy oboch okresov na hornej Nitre reagujú i na legislatívnu povinnosť v podobe mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov, ktorá má vstúpiť do platnosti od 1. januára 2024, spomenul Čičmanec.



"Zatiaľ nemáme zámer alebo záujem zasahovať do zberových spoločností, ktorých je v regióne málo. Chceme skôr vytvoriť možnosť, aby obce mohli vyzbieraný komunálny odpad mechanicko-biologicky upraviť, následne sa z neho vyseparovali zložky, ktorých triedenie je povinné, aby sme naplnili zámer SR do roku 2030, že na skládku nepôjde viac ako desať percent odpadov," priblížil Čičmanec.



Odpad chcú samosprávy i zhodnocovať. "Nechceme sa rozprávať o žiadnej spaľovni, majú to byť moderné technológie, ktoré fungujú v Španielsku, Anglicku či možno centre Viedne. Budú to mokré procesy, ktoré by nemali spôsobovať znečisťovanie životného prostredia," vysvetlil predseda ZMO HN.



Projektom mestá a obce podľa neho sledujú, aby už nemuseli obyvateľom zvyšovať poplatky za nakladanie s komunálnym odpadom, ktoré sú už teraz vysoké. Vlastné projekty pripravujú i mestá Partizánske, Handlová a Prievidza. "Založili sme spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo, začíname s tým, že budeme prevádzkovať vlastnú kompostáreň, ale postupne k nej chceme pridávať ďalšie činnosti," pripomenula primátorka Katarína Macháčková. Na niektoré činnosti podľa nej radnica požiadala o finančné zdroje z Európskej únie, od toho bude závisieť, či sa jej podarí vlastný projekt zrealizovať. "Chceme ísť aj vlastnou cestou, ale samozrejme podporujeme aj tento projekt," podotkla.



Samosprávy v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a poradenskou spoločnosťou už majú zozbierané relevantné dáta. Obce už komunikovali i so zástupcami JASPERS, ktorý bude zámer posudzovať. Rokovania podľa Čičmanca pokročili i s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, ktoré poskytnú pozemky v jednom z banských areálov v Handlovej, Novákoch alebo Cigli na vybudovanie zariadenia.



Združenie bude nositeľom a prijímateľom finančných prostriedkov. RIC by mala zastrešovať nezisková organizácia, jej prevádzku zase verejno-prospešná spoločnosť.