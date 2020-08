Hornonitrianske samosprávy stále čakajú na refundácie

Kanianka 6. augusta (TASR) - Hornonitrianskym obciam a mestám ešte štát nepreplatil náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Upozornili na to vo štvrtok v Kanianke na mimoriadnom rokovaní Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN). To v tejto súvislosti zaviazalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), aby rokovalo s Ministerstvom vnútra SR o procese refundácií.



"Keďže štát nedokázal zabezpečiť ochranné prostriedky a dezinfekciu v zmysle jeho nariadení, ktoré mala obec vykonávať, obce zobrali túto vec do vlastných rúk. Začali zabezpečovať ochranné pomôcky, tvárové rúška pre svojich obyvateľov, dezinfekciu, dezinfekciu verejných priestorov, škôl. Takisto po otvorení škôl sme zabezpečovali rôzne papierové utierky, dávkovače," spomenula starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.



Všetky obce podľa nej stálo nemalé finančné prostriedky, aby dokázali prostriedky zabezpečiť. "To obsahuje zvýšené náklady obcí, ktoré si samy nezavinili. Ale povinnosti sme splniť museli," upozornila.



Zemianske Kostoľany, ako vyčíslila Školíková, investovali do zabezpečenia ochranných prostriedkov v rámci prvej fázy pandémie sumu 9000 až 10.000 eur, refundáciu týchto nákladov žiada od Okresného úradu v Prievidzi.



"Okresný úrad v Prievidzi už požiadal samosprávy, aby zadefinovali, v akej výške vynaložili finančné prostriedky. Malo by byť ešte ďalšie kolo, keď sa skončí táto situácia, aby sa finančné prostriedky opäť zadefinovali," priblížil predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec.



Zatiaľ však samosprávy podľa neho nemajú odpoveď ani z prvého kola, aj keď podľa svojich slov vie, že sa to sumarizuje. "Preto sme prijali aj uznesenie, aby ZMOS v zastúpení nás samospráv rokoval s Ministerstvom vnútra SR, akým spôsobom budú financie samospráve vrátené a najmä kedy, pretože už aj s výpadkom podielových daní je každé euro veľmi dobré pre samosprávu," vysvetlil.



Všetky náklady, ktoré súviseli s poskytnutím pomôcok pre prekonanie prvej krízy, si obce a mestá uplatňujú prostredníctvom okresných úradov a tieto by im mali náklady refundovať, vysvetlil podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. Ten podľa svojich slov očakáva, že rovnakú požiadavku vznesú okrem hornonitrianskych i iné samosprávy na území Slovenska. "Ako členovia aj ústredného krízového štábu sme túto problematiku riešili aj v rámci krízového štábu. Toto už je pravdepodobne na sprocesovaní celej záležitosti a všetkých vecí, ktoré súvisia s refundáciou nákladov súvisiacich s prevenciou pred novým koronavírusom," dodal Brtáň.