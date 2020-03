Hornonitrianske samosprávy sa pripravujú na výpadok príjmov z daní

Lazany 26. marca (TASR) - Samosprávy miest a obcí na hornej Nitre sa pripravujú na výpadok príjmov z podielových daní. Pre mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu plánujú obmedziť realizáciu investičných akcií.



"Uvedomujeme si, aká je ekonomická situácia na Slovensku. Mnohé firmy zatvorili svoje fabriky a ľudia nepracujú. Určite to bude mať dosah aj na výber z daní fyzických alebo právnických osôb, a to sú práve tie príjmy, na ktoré sú odkázané naše mestá a obce," načrtol vo štvrtok po zasadnutí rady Združenia miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) v Lazanoch jeho predseda Vojtech Čičmanec, ktorý je starostom Kocurian (okres Prievidza).



Samosprávy podľa neho začínajú poverovať svojich ekonómov, účtovníkov, aby urobili analýzu. "Rada pre rozpočtovú zodpovednosť poslala nejaké scenáre, verím, že sa nenaplnia tak negatívne, ako sú prezentované. Ale musíme zostať v samospráve na to pripravení, aby sme vedeli zabezpečiť chod obcí a minimálne požiadavky. Začnú sa asi prehodnocovať investičné zámery obcí tak, aby investície, ktoré sa začnú realizovať, neohrozili základné potreby obce," ozrejmil.



Najhorším scenárom podľa rady má byť pokles príjmov z daní z fyzických osôb približne o štvrtinu, avizoval Čičmanec. "Chceme veriť, že to tak nebude, pretože by to bol dosť zásadný výpadok na podielových daniach," podotkol predseda ZMO HN.



Obce určite podľa neho nepôjdu cestou zvyšovania poplatkov, keďže im to zákon neumožňuje. "Budeme hľadať spôsoby, ako šetriť. Skôr vidím, že budeme šetriť na investíciách. Chcel som v mojej obci stavať škôlku, šetrili sme šesť rokov, teraz potrebujeme k tomu ešte úver, ale budeme zvažovať, či do tej investície vôbec pôjdeme a nenecháme peniaze na horšie časy," vysvetlil.



Hornonitrianske mestá a obce sa zaoberajú i výberom daní z nehnuteľností. "Rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad budeme doručovať do domácností za sprísnených hygienických podmienok. Umožníme splátky daní a poplatkov, budeme žiadať občanov, pokiaľ je to možné, aby zabezpečili platby bezhotovostným stykom," dodal Čičmanec.



ZMO HN plánuje v tejto súvislosti osloviť Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Podľa starostov by sa zástupca ZMOS-u mal stať aj členom Ústredného krízového štábu SR.