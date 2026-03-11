< sekcia Regióny
Hornonitrianski ochotníci sa predstavia na divadelnej prehliadke
Predstavenia viacerých súborov si bude môcť verejnosť pozrieť od 19. do 21. marca v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi, Kultúrnom centre (KC) v Bojniciach i Dome kultúry (DK) v Novákoch.
Prievidza 11. marca (TASR) - Ochotnícke súbory z hornej Nitry sa predstavia na regionálnej divadelnej prehliadke Divadelný ROJ. Predstavenia viacerých súborov si bude môcť verejnosť pozrieť od 19. do 21. marca v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi, Kultúrnom centre (KC) v Bojniciach i Dome kultúry (DK) v Novákoch. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.
„Regionálna prehliadka a postupová súťaž ponúkne vystúpenia detských a mládežníckych divadelných súborov i divadla dospelých, ktoré pôsobia na hornej Nitre,“ uviedlo RKC.
Program prehliadky 19. marca ponúkne v RKC vystúpenia Kde nebolo, tam nebolo v podaní detského divadelného súboru (DDS) Bablan II. stupeň z Lehoty pod Vtáčnikom, Domček pre bábiky v podaní DDS Bablan z Lehoty pod Vtáčnikom. Hru Pred úsvitom predvedie literárno-dramatický odbor pri Základnej umeleckej škole (ZUŠ) v Handlovej a predstavenie Život je ako objem zemegule Divadlo ZUŠ Partizánske.
V KC Bojnice sa 20. marca predstaví Divadlo A a Divadlo Shanti z Prievidze s Príbehom alebo Nesieme vám novinu, Divadlo Godot z Partizánskeho s hrou Električka do stanice túžba, Divadlo Ateliér pri súkromnej ZUŠ Veľké Bielice s hrou Revízor a Divadlo z Dvora z Prievidze s predstavením Naša tetka delegátka.
Posledný deň súťažnej prehliadky 21. marca ponúkne v RKC v Prievidzi hru Biely rozumie, modrý verí od Divadla Dvojbodka z Bojníc a hru Lavička od Divadla Vyšehradné. V DK Nováky sa predstavia Extrémne divadelní ochotníci z Novák s predstavením Lysistrata.
Divadelný ROJ spája tri postupové súťaže - postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, prehliadku neprofesionálneho divadla mladých FeDiM a divadla dospelých Belopotockého Mikuláš.
Vyhlasovateľom súťaže, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum, hlavným organizátorom prehliadky je RKC v Prievidzi a spoluorganizátorom KC Bojnice.
