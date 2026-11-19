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Hornonitriansky banský skanzen navštívilo zatiaľ viac ako 2000 ľudí
Výnosy z predaja vstupeniek za prvé štyri mesiace fungovania skanzenu dosiahli 20.860 eur.
Autor TASR
Handlová 19. novembra (TASR) - Hornonitriansky banský skanzen v Handlovej za prvé štyri mesiace jeho prevádzky, od júla do konca októbra tohto roka, navštívilo 2083 ľudí. Do podzemia sa uskutočnilo celkovo 91 vstupov. Nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a galéria uhoľného baníctva tiež pokračuje v príprave premeny brownfieldu na kultúrne a muzeálne účely z fondov Európskej únie.
Informatívnu správu o činnosti neziskovej organizácie vzali na vedomie handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (17. 11.).
„Expozícia oslovila jednotlivcov, rodiny s deťmi, organizované skupiny aj záujemcov o technické a kultúrne dedičstvo baníctva. Záujem domácich i zahraničných návštevníkov ukazuje, že prezentácia baníckej histórie hornej Nitry má význam nielen pre obyvateľov regiónu, ale aj pre návštevníkov z iných častí Slovenska a zo zahraničia,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Juraj Wágner.
Priblížil, že zaujímavým zistením pri hodnotení pôvodu návštevníkov bol záujem ľudí mimo bezprostredného regiónu, celkom 40 percent návštevníkov pochádzalo z hornej Nitry a 60 percent zo vzdialenejších regiónov Slovenska.
„Podľa aktualizovaného rozdelenia krajiny pôvodu tvorili najpočetnejšiu skupinu návštevníci zo Slovenska, ktorých bolo 1704. Zo zahraničia skanzen evidoval 226 návštevníkov z Českej republiky, 72 z Poľska, 52 z Maďarska a 29 z Rakúska,“ doplnil Wágner. Najvýraznejší záujem ľudí zaznamenala organizácia v auguste.
Výnosy z predaja vstupeniek za prvé štyri mesiace fungovania skanzenu dosiahli 20.860 eur, ďalších 896 eur je z augustového podujatia Banským vláčikom do bane a späť v rámci regionálnych osláv Dňa baníkov. Celkové prevádzkové náklady predstavovali 17.779 eur, najvýraznejšou položkou boli mzdy, na ktoré išlo viac ako 12.000 eur.
Aktivity plánuje organizácia rozšíriť i na povrch banského areálu, ktorý chce využívať i na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt Revitalizácia a konverzia areálu bane Handlová jej schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 5,8 milióna eur.
„V súčasnosti sa organizácia nachádza vo fáze dopĺňania požadovanej dokumentácie a zabezpečovania administratívnych náležitostí potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Po splnení stanovených podmienok a podpise zmluvy bude možné pristúpiť k ďalším krokom smerujúcim k samotnej realizácii projektu,“ ozrejmil Wágner.
Projekt má podľa neho zásadný význam nielen pre budúce smerovanie Hornonitrianskeho skanzenu, ale aj pre širší rozvoj cestovného ruchu, zachovanie baníckych tradícií a vytváranie nových možností využitia bývalého priemyselného areálu.
Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a galéria uhoľného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová.
Informatívnu správu o činnosti neziskovej organizácie vzali na vedomie handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (17. 11.).
„Expozícia oslovila jednotlivcov, rodiny s deťmi, organizované skupiny aj záujemcov o technické a kultúrne dedičstvo baníctva. Záujem domácich i zahraničných návštevníkov ukazuje, že prezentácia baníckej histórie hornej Nitry má význam nielen pre obyvateľov regiónu, ale aj pre návštevníkov z iných častí Slovenska a zo zahraničia,“ skonštatoval riaditeľ organizácie Juraj Wágner.
Priblížil, že zaujímavým zistením pri hodnotení pôvodu návštevníkov bol záujem ľudí mimo bezprostredného regiónu, celkom 40 percent návštevníkov pochádzalo z hornej Nitry a 60 percent zo vzdialenejších regiónov Slovenska.
„Podľa aktualizovaného rozdelenia krajiny pôvodu tvorili najpočetnejšiu skupinu návštevníci zo Slovenska, ktorých bolo 1704. Zo zahraničia skanzen evidoval 226 návštevníkov z Českej republiky, 72 z Poľska, 52 z Maďarska a 29 z Rakúska,“ doplnil Wágner. Najvýraznejší záujem ľudí zaznamenala organizácia v auguste.
Výnosy z predaja vstupeniek za prvé štyri mesiace fungovania skanzenu dosiahli 20.860 eur, ďalších 896 eur je z augustového podujatia Banským vláčikom do bane a späť v rámci regionálnych osláv Dňa baníkov. Celkové prevádzkové náklady predstavovali 17.779 eur, najvýraznejšou položkou boli mzdy, na ktoré išlo viac ako 12.000 eur.
Aktivity plánuje organizácia rozšíriť i na povrch banského areálu, ktorý chce využívať i na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Na projekt Revitalizácia a konverzia areálu bane Handlová jej schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške viac ako 5,8 milióna eur.
„V súčasnosti sa organizácia nachádza vo fáze dopĺňania požadovanej dokumentácie a zabezpečovania administratívnych náležitostí potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Po splnení stanovených podmienok a podpise zmluvy bude možné pristúpiť k ďalším krokom smerujúcim k samotnej realizácii projektu,“ ozrejmil Wágner.
Projekt má podľa neho zásadný význam nielen pre budúce smerovanie Hornonitrianskeho skanzenu, ale aj pre širší rozvoj cestovného ruchu, zachovanie baníckych tradícií a vytváranie nových možností využitia bývalého priemyselného areálu.
Neziskovú organizáciu Hornonitriansky skanzen a galéria uhoľného baníctva založili Hornonitrianske bane Prievidza, Handlovský banícky spolok a mesto Handlová.